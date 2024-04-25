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Пробки из черных дыр обнаружили ученые в центрах галактик

Пробки из черных дыр обнаружили ученые в центрах галактик , фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 01:54 Фото: pixabay
Международная группа ученых обнаружила удивительное явление в центрах галактик: образование "пробок" из черных дыр, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Оказалось, что массивные газовые аккреционные диски, присутствующие в активных ядрах галактик, играют решающую роль в формировании, росте и слиянии черных дыр. Черные дыры звездной массы, взаимодействуя с окружающим газом, мигрируют в специальные места, называемые миграционными ловушками, под действием гидродинамических сил. В этих ловушках они накапливаются и сливаются, что приводит к образованию высокочастотных источников гравитационных волн.

Интересно, что ученые выяснили, что тепловые эффекты, возникающие при взаимодействии среды активного галактического ядра с аккреционными дисками черных дыр, играют ключевую роль в образовании миграционных ловушек. Этот феномен наиболее ярко проявляется в активных галактических ядрах малой массы.

Отмечается, что эти открытия имеют важное значение для астрономии гравитационных волн, астрофизики высоких энергий, эволюции галактик и даже эффектов обратной связи между активными ядрами галактик и межзвездной средой. Результаты этого исследования открывают новые перспективы для понимания космических явлений и динамики вселенной.

Ранее известный российский летчик-космонавт Олег Артемьев снял "космическую прогулку" над Землей. 

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