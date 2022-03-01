06:44 01.03.2022
General Motors приостановила экспорт автомобилей в Россию
Фото: pixabay
General Motors не имеет производства в России с 2019 года, после отказа от совместного предприятия с АвтоВАЗ, однако занимается продажами, в страну поставляется около трех тысяч автомобилей в год, сообщает Zakon.kz.
General Motors приостановила экспорт автомобилей в Россию до дальнейшего уведомления, сообщает FOX Business.
Мы продолжаем следить за развитием событий и принимать меры для реализации соответствующих стратегий смягчения последствий.General Motors
General Motors не имеет производства в России с 2019 года, после отказа от совместного предприятия с АвтоВАЗ, однако занимается продажами, в страну поставляется около трех тысяч автомобилей в год.
В компании отметили, что работают над защитой своих сотрудников в России и анализируют последствия санкций для бизнеса.
Ранее некоторые шведские компании, в числе которых Volvo Cars и Scania, сообщили о временной приостановке ведения бизнеса в России. Отмечается, что Volvo Cars решил приостановить продажи новых автомобилей в России из-за потенциальных рисков, которые могут возникнуть из-за торговли со страной.
Автопроизводители отказываются от поставок машин в Россию
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