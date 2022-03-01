General Motors приостановила экспорт автомобилей в Россию до дальнейшего уведомления, сообщает FOX Business.

Мы продолжаем следить за развитием событий и принимать меры для реализации соответствующих стратегий смягчения последствий. General Motors

General Motors не имеет производства в России с 2019 года, после отказа от совместного предприятия с АвтоВАЗ, однако занимается продажами, в страну поставляется около трех тысяч автомобилей в год.

В компании отметили, что работают над защитой своих сотрудников в России и анализируют последствия санкций для бизнеса.

Ранее некоторые шведские компании, в числе которых Volvo Cars и Scania, сообщили о временной приостановке ведения бизнеса в России. Отмечается, что Volvo Cars решил приостановить продажи новых автомобилей в России из-за потенциальных рисков, которые могут возникнуть из-за торговли со страной.