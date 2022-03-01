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07:22 01.03.2022

Disney остановит показ всех фильмов в России

Disney Фото: pixabay
В Disney заявили, что с учетом масштабов мигрантского кризиса, разразившегося из-за военных действий, компания работает с НПО над оказанием помощи беженцам, сообщает Zakon.kz.

Компания Disney приостановит релиз и прокат всех своих фильмов в российских кинотеатрах из-за операции России на Украине, говорится в заявлении компании.

В связи со вторжением на Украину и гуманитарным кризисом мы приостанавливаем выпуск фильмов в России, в том числе мультфильма «Я краснею» от Pixar.Заявление Disney

В компании пообещали в дальнейшем принимать решение о возобновлении проката в зависимости от ситуации.

В Disney также заявили, что с учетом масштабов мигрантского кризиса, разразившегося из-за военных действий, компания работает с НПО над оказанием помощи беженцам.

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