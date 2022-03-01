Число заболевших COVID-19 за сутки уменьшилось в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 1 марта 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 228 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 14,
в Алматы – 94,
в Шымкенте – 3,
в Акмолинской области –7,
в Актюбинской области – 1,
в Алматинской области – 11,
в Атырауской области – 6,
в ВКО – 12,
в Жамбылской области – 4,
в ЗКО – 2,
в Карагандинской области – 14,
в Костанайской области – 18,
в Кызылординской области – 2,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 19,
в СКО – 21,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 1 302 550 случаев.
1627 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане - 6,
в Алматы - 213,
в Шымкенте - 689,
в Акмолинской области - 75,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 60,
в Атырауской области - 25,
в ВКО - 30,
в Жамбылской области - 7,
в ЗКО - 151,
в Карагандинской области - 37,
в Костанайской области - 118,
в Кызылординской области – 8,
в Мангистауской области - 7,
в Павлодарской области - 58,
в СКО - 138,
в Туркестанской области - 5.
Всего в стране выздоровело 1 269 129 человека от COVID-19.