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08:01 01.03.2022

Число заболевших COVID-19 за сутки уменьшилось в Казахстане

КВИ Казахстан Фото: Zakon.kz
В стране за прошедшие сутки зарегистрировали на 35 заболевших меньше, чем днем ранее. Ни одного случая не выявили в Мангистауской и Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 1 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 228 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 14,

  • в Алматы – 94,

  • в Шымкенте – 3,

  • в Акмолинской области –7,

  • в Актюбинской области – 1,

  • в Алматинской области – 11,

  • в Атырауской области – 6,

  • в ВКО – 12,

  • в Жамбылской области – 4,

  • в ЗКО – 2,

  • в Карагандинской области – 14,

  • в Костанайской области – 18,

  • в Кызылординской области – 2,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 19,

  • в СКО – 21,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 302 550 случаев.

1627 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане - 6,

  • в Алматы - 213,

  • в Шымкенте - 689,

  • в Акмолинской области - 75,

  • в Актюбинской области - 0,

  • в Алматинской области - 60,

  • в Атырауской области - 25,

  • в ВКО - 30,

  • в Жамбылской области - 7,

  • в ЗКО - 151,

  • в Карагандинской области - 37,

  • в Костанайской области - 118,

  • в Кызылординской области – 8,

  • в Мангистауской области - 7,

  • в Павлодарской области - 58,

  • в СКО - 138,

  • в Туркестанской области - 5.

Всего в стране выздоровело 1 269 129 человека от COVID-19.

Данияр Кунафин
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