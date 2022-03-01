Число заболевших COVID-19 за сутки уменьшилось в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 1 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 228 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 14,

в Алматы – 94,

в Шымкенте – 3,

в Акмолинской области –7,

в Актюбинской области – 1,

в Алматинской области – 11,

в Атырауской области – 6,

в ВКО – 12,

в Жамбылской области – 4,

в ЗКО – 2,

в Карагандинской области – 14,

в Костанайской области – 18,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 19,

в СКО – 21,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 302 550 случаев.

1627 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане - 6,

в Алматы - 213,

в Шымкенте - 689,

в Акмолинской области - 75,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 60,

в Атырауской области - 25,

в ВКО - 30,

в Жамбылской области - 7,

в ЗКО - 151,

в Карагандинской области - 37,

в Костанайской области - 118,

в Кызылординской области – 8,

в Мангистауской области - 7,

в Павлодарской области - 58,

в СКО - 138,

в Туркестанской области - 5.

Всего в стране выздоровело 1 269 129 человека от COVID-19.