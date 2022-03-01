Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
08:50 01.03.2022

Страны G7 готовы к жестким санкциям против России

премьер-министр Японии Twitter/JPN_PMO
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что стороны едины во мнении о необходимости жестких совместных санкций в отношении России, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида по итогам телеконференции с лидерами стран «большой семерки» заявил, что стороны подтвердили необходимость поддержания твердой единой позиции в отношении России из-за событий в Украине и введения жестких совместных санкций, сообщает РИА Новости.

Мной было подчеркнуто, что вторжение России на Украину пошатнуло основы мирового порядка. Мы подчеркнули необходимость единства международного сообщества и необходимость соответствующих ответных мер.Фумио Кисида

Премьер-министр Японии также заявил, что стороны едины во мнении о необходимости жестких совместных санкций в отношении России.

Как единственная страна, которая подверглась атомным бомбардировкам, и особенно как премьер-министр из пострадавшей от атомных бомбардировок Хиросимы, считаю недопустимыми угрозы применения ядерного вооружения.Фумио Кисида

В свою очередь, глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси подчеркнул, что применение ядерного оружия не должно быть осуществлено ни при каких обстоятельствах.

Новость по теме

Япония ввела санкции против Путина

Данияр Кунафин
Ситуация в Украине Япония
Ситуация в Украине: ядерная угроза, заявление Псаки, протесты в мире
28.02.2022
Казахстанцы смогут использовать пенсионные накопления на лечение детей
28.02.2022
Ситуация в Украине: переговоры в Беларуси, Зеленский просит принять Украину в ЕС
28.02.2022
Похолодание ожидается в Казахстане в первые дни весны
28.02.2022
Курс доллара вырос на торгах на 28,34 тенге
28.02.2022
Главная Топ LIVE Все