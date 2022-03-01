Страны G7 готовы к жестким санкциям против России

Премьер-министр Японии Фумио Кисида по итогам телеконференции с лидерами стран «большой семерки» заявил, что стороны подтвердили необходимость поддержания твердой единой позиции в отношении России из-за событий в Украине и введения жестких совместных санкций, сообщает РИА Новости.

Мной было подчеркнуто, что вторжение России на Украину пошатнуло основы мирового порядка. Мы подчеркнули необходимость единства международного сообщества и необходимость соответствующих ответных мер. Фумио Кисида

Премьер-министр Японии также заявил, что стороны едины во мнении о необходимости жестких совместных санкций в отношении России.

Как единственная страна, которая подверглась атомным бомбардировкам, и особенно как премьер-министр из пострадавшей от атомных бомбардировок Хиросимы, считаю недопустимыми угрозы применения ядерного вооружения. Фумио Кисида

В свою очередь, глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси подчеркнул, что применение ядерного оружия не должно быть осуществлено ни при каких обстоятельствах.