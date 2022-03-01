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09:15 01.03.2022

Сбой произошел в работе Facebook

facebook, работа, сбой Фото: pixabay
В работе крупнейшей социальной сети в мире Facebook произошел сбой. На сбои жалуются пользователи сервиса Facebook из ряда стран, передает Zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Downdetector, проблемы в работе крупнейшей соцсети в мире начались после 07:00 по времени Нур-Султана.

В США большинство пользователей (89%) жалуются на работу приложения, 9% – на проблемы с работой веб-сайта, 2% – на проблему с авторизацией, – говорится в сообщении.

Также с проблемами в работе Facebook столкнулись жители Германии, Франции, Великобритании и ряда других стран.

Downdetector – платформа, которая в режиме реального времени предоставляет пользователям информацию о состоянии различных веб-сайтов и служб.

26 февраля пользователи Telegram по всему миру сообщали о сбоях в работе мессенджера.

Динара Халдарова
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