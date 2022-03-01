09:15 01.03.2022
Сбой произошел в работе Facebook
Фото: pixabay
В работе крупнейшей социальной сети в мире Facebook произошел сбой. На сбои жалуются пользователи сервиса Facebook из ряда стран, передает Zakon.kz.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Downdetector, проблемы в работе крупнейшей соцсети в мире начались после 07:00 по времени Нур-Султана.
В США большинство пользователей (89%) жалуются на работу приложения, 9% – на проблемы с работой веб-сайта, 2% – на проблему с авторизацией, – говорится в сообщении.
Также с проблемами в работе Facebook столкнулись жители Германии, Франции, Великобритании и ряда других стран.
Downdetector – платформа, которая в режиме реального времени предоставляет пользователям информацию о состоянии различных веб-сайтов и служб.
26 февраля пользователи Telegram по всему миру сообщали о сбоях в работе мессенджера.