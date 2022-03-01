Смаилов озвучил план по контролю над инфляцией в Казахстане

На фоне известного всем резкого обострения внешнеполитической ситуации правительство и Национальный банк Казахстана приступили к реализации плана совместных действий. План включает в себя меры, направленные на сохранение контроля над инфляцией и стабильности на валютном рынке, поддержку занятости и создание новых рабочих мест, развитие предпринимательства. Премьер-министр РК Алихан Смаилов

В частности, по словам главы правительства, для обеспечения стабильности финансового рынка и привлекательности тенговых депозитов правительством совместно с Нацбанком будет реализована программа защиты вкладов в тенге, предусматривающая начисление премии по депозитам.

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Для недопущения роста цен правительством совместно с Нацбанком и НПП «Атамекен» будет принят новый комплекс мер по контролю и снижению инфляции.

Так, например, в этом году планируется значительно увеличить финансирование программы «Дорожная карта бизнеса – 2025», в частности, на субсидирование и гарантирование кредитов.

Планируется устранение излишней административной нагрузки на бизнес. В приоритетных отраслях будут пересмотрены регуляторные акты госорганов. Эта работа по ревизии требований будет продолжена. В 2022 году в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі», комплексного плана развития регионов и других программ на развитие регионов будут дополнительно направлены средства из республиканского бюджета. Алихан Смаилов

Премьер-министр отметил, что «особую важность для развития отечественной промышленности имеет замещение импортных товаров путем индустриализации экономики страны и реализации инвестиционных проектов».

При этом предприятия, получившие господдержку, будут иметь встречные обязательства по повышению оплаты труда своих работников, в том числе путем увеличения производительности труда. Алихан Смаилов

Премьер-министр добавил, что в сфере АПК для повышения эффективности господдержки разрабатываются новые подходы к системе субсидирования отрасли.

Кроме того, как уточнил глава правительства, будут созданы условия для развития сельскохозяйственных коопераций и семейных хозяйств путем вовлечения в оборот дополнительных сельхозземель.