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09:28 01.03.2022

Гopocкoп мaйя: кому крупно повезет в 2022 году

гороскоп Фото: pixabay
C индeйцaми мaйя cвязaнo мнoгo лeгeнд и тaинcтвeнныx иcтopий, нo ocoбoe внимaниe иccлeдoвaтeли удeляют дpeвнeму кaлeндapю этoй зaгaдoчнoй цивилизaции, сообщает Zakon.kz.

Согласно поверьям майя, каждому человеку с датой рождения присваивается собственное животное-покровитель, формирующее характер и служащее защитником от невзгод.

На сайте «Профиль» названы даты рождения тех, кому гороскоп майя предвещает удачу и крупное везение в 2022 году.

Ящерица: 13 декабря – 9 января

Ящерицы, согласно гороскопу, смогут обрести счастье в семейной жизни. Многие из представителей этого знака обзаведутся детьми.

Сокол: 7 февраля – 6 марта

Родившихся в эти дни в 2022 году ожидает продвижение по карьерной лестнице, а также финансовый успех. Соколы очень требовательны.

Ягуар: 7 марта – 3 апреля

Ягуар – это крайне энергичный и решительный представитель гороскопа майя. В 2022 году Ягуарам будет сопутствовать удача, которую они смогут притягивать в свою жизнь. Так что им не следует бояться мечтать.

Змея: 2–29 апреля

Змеи любят уединение и доверяют исключительно себе. В 2022 году представителям знака удастся создать удачный семейный союз.

Летучая мышь: 26 июля – 22 августа

Летучие мыши просто обожают мечтать. Согласно предсказаниям майя, в этом году сбудутся все их давние мечты.

Олень: 20 сентября – 17 октября

Олени – нежные и озорные люди. Гороскоп предсказывает им успех в начинаниях. В 2022 году у Оленей на горизонте появятся новые знакомства, которые принесут множество ярких впечатлений и положительных эмоций.

Согласно астрологическому прогнозу майя, в 2022 году главную роль сыграют огонь и вода.

Анастасия Московчук
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