Касым хан, Есим хан и Тауке хан – первые законодатели казахской степи

Законодательство Казахстана уходит корнями в Казахское ханство, когда молодое государство в степи обустраивало не только территориальное, но и административное устройство.

Первым ханам пришлось несладко – откочевка, воины с шайбанидами, воины за присырдарьинские города, укрепление государства, обустройство своего народа. Разумеется, они придерживались каких-то законов, но то были степные законы и шариат. Первым правителем Казахского ханства, который разработал собственное законодательство, был Касым хан. Свод законов назывался «Қасым ханның қасқа жолы» (Светлый путь хана Касыма). Он содержал в себе несколько законов: имущественный, уголовный, военный, посольский, общественный.

Законодательство хана Касыма усовершенствовал Есим хан. Ему пришлось столкнуться с кровопролитной междоусобицей, которая подтолкнула его к кардинальным реформам. Есим хан оставил глубокий след в истории Казахского ханства в первую очередь как умелый воин и мудрый военачальник. Главным изменением в его законе «Есім ханның ескі жолы» («Древняя дорога хана Есима») стало ограничение власти чингизидов в государстве. Первыми лицами стали бии и старшины. Высшей законодательной властью остался Маслихат, который собирался раз в год. В Маслихат входили представители всех общин, а также некоторые султаны.

«Жеті жарғы» (Семь установлений). Этот свод законов разработал один из виднейших правителей Казахского ханства Тауке хан. Время его правления называют «золотым веком» государства. После восхождения на престол Тауке хан усилил свое положение, опираясь на степную аристократию – на биев. Они занимали высокое положение в государстве; в их руках сосредоточилась законодательная, правовая и исполнительная власть. Хан Тауке начал успешно созывать совет биев. Он всегда советовался и полагался на мудрость Толе бия, Казыбек бия и Айтеке бия. Согласно «Жеті жарғы» первым лицом в государстве считался хан. Каждую осень в степи проводился курултай, при этом явившийся на курултай без оружия не имел право голоса. В исконных степных законах казахов существовала кровная месть. Тауке хан заменил ее на «кун» - плата за совершенное преступление. Также по закону казахи должны были практиковать аменгерство, обычай, при котором жена убитого выходила замуж за его брата. Высшей формой наказания была смертная казнь.