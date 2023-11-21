Казахстанский школьник вернул голос Тауке хану

В Хромтау шестиклассник средней школы №3 Жомарт Азаматулы заставил портрет Тауке хана говорить, сообщает Zakon.kz.

Он изобрел специальное устройство. Особенность изобретения в том, что озвучивается свод законов, принятый в Казахском ханстве при правлении Тауке хана — "Жеті жарғы".



"Ученик создал портрет, используя различные необходимые технические устройства и аудиокассеты. Оно было собрано за один год", – рассказали в Министерстве просвещения.

Отмечается, что на портрете было установлено mp3-устройство, сенсорные кнопки отключения и источник тока 12В.

В будущем молодой изобретатель планирует представить портреты других поэтов, писателей и исторических деятелей, тем самым популяризировать историю народа среди молодого поколения.

Ранее школьники из Жамбылской области изобрели часы под названием "Второе сердце", способные спасти жизнь пациентов с инсультом, инфарктом и другими судорожными расстройствами.