Казахстанские гимнасты выступили в четырех финалах Кубка мира

По данным пресс-службы НОК, казахстанским гимнастам удалось пробиться в список лучших участников турнира по четырем видам этих состязаний.

Нариман Курбанов преодолел квалификационный раунд в упражнениях на коне, а Милад Карими в упражнениях на перекладине, вольных упражнениях и опорном прыжке.

Финальные соревнования Курбанов завершил ЭКМ с седьмым результатом. А Карими стал пятым в вольных упражнениях, восьмым на перекладине и четвертым в опорном прыжке.

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