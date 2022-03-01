10:37 01.03.2022
Казахстанские гимнасты выступили в четырех финалах Кубка мира
Фото: olympic.kz
В немецком Котбусе прошел этап Кубка мира по спортивной гимнастике с участием атлетов мужской сборной Казахстана, которые сумели пробиться в финальную часть по некоторым видам программы, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы НОК, казахстанским гимнастам удалось пробиться в список лучших участников турнира по четырем видам этих состязаний.
Нариман Курбанов преодолел квалификационный раунд в упражнениях на коне, а Милад Карими в упражнениях на перекладине, вольных упражнениях и опорном прыжке.
Финальные соревнования Курбанов завершил ЭКМ с седьмым результатом. А Карими стал пятым в вольных упражнениях, восьмым на перекладине и четвертым в опорном прыжке.
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