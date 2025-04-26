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Спорт

Три казахстанских гимнаста покорили судей в финале Кубка в Египте

Гимнаст, спортсмен, выступление, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 06:20 Фото: НОК РК
25 апреля в Каире (Египет) стартовал финальный этап Кубка мира по спортивной гимнастике, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, по итогам первого дня квалификации в финальный раунд пробились три представителя команды Казахстана.

В вольных упражнениях Милад Карими показал первый результат. За свое выступление он получил от судей 14,066 балла.

Успешно прошли квалификацию Нариман Курбанов и Зейнолла Идрисов, выступающие в упражнениях на коне. Курбанов стал шестым (14,200), а Идрисов – седьмым (14, 200).

Финалы пройдут 27 и 28 апреля.

Ранее сообщалось, что матч хоккейной сборной Казахстана на ЧМ-2025 завершился триумфом.

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Аксинья Титова
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