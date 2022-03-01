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11:33 01.03.2022

Задержаны руководитель таможенного поста «Нұр Жолы» и его заместитель

задержание Фото: Zakon.kz
На границе с Китаем пресечена преступная деятельность ряда должностных лиц таможенного поста «Нұр Жолы», передает Zakon.kz.

28 февраля Антикоррупционной службой по Алматинской области совместно с Департаментом внутренних расследований Генеральной прокуратуры на границе с Китаем пресечена преступная деятельность ряда должностных лиц таможенного поста «Нұр Жолы».

В результате проведенной оперативной комбинации задокументирован факт дачи взятки в размере 50 тыс. долларов США имитировавшему преступную деятельность сотруднику надзорного органа, за положительное решение вопросов по проводимой проверке. Агентство по противодействию коррупции

По данному факту задержаны руководитель таможенного поста «Нұр Жолы» и его заместитель.

Одновременно задержан представитель одного из уполномоченных экономических операторов за дачу взятки проверяющим в сумме 30 тыс. долларов США, за сокрытие контрабанды товаров в крупном размере. Агентство по противодействию коррупции

Досудебное расследование продолжается.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Анастасия Стативкина
Антикор Алматинская область
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