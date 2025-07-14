На границе с Китаем и Узбекистаном начали работу новые таможенные посты

Начали работу четыре новых таможенных поста на границе с Китаем и Узбекистаном, сообщает Zakon.kz.

Новые объекты соответствуют международным стандартам и оснащены высокотехнологичным оборудованием для сканирования, досмотра и автоматического измерения транспортных средств. Об этом передает Комитет госдоходов Министерства финансов Казахстана.

С начала 2025 года осуществлен запуск четырех модернизированных пунктов пропуска:

на границе с Китаем – "Калжат" и "Алаколь";

на границе с Узбекистаном – "Капланбек" и "Атамекен".

Фото: пресс-служба Министерства финансов РК

До конца текущего года планируется завершение модернизации еще пяти пунктов: "Казыгурт", "Тажен", "Темир баба", "Майкапчагай" и "Бахты".

Фото: пресс-служба Министерства финансов РК

Количество полос движения увеличено с двух до шести. Контроль проходит без выхода водителя из кабины, а среднее время прохождения границы сокращено до 30 минут за счет полной автоматизации процессов. Отличительной чертой является единый технологический коридор, обеспечивающий непрерывное прохождение всех видов контроля без дополнительных остановок по принципу "одного окна".

"В целом Министерство финансов работает над поэтапной реализацией комплекса мер по модернизации пунктов пропуска, цифровизации и автоматизации таможенных процедур и развитию приграничного сервиса", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Министерства финансов РК

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