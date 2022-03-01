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Законодательство РК
12:05 01.03.2022

Партия не должна увлекаться популизмом и обещать невыполнимое – Токаев

рк, партия, касым-жомарт токаев Фото: akorda.kz
Партия Nur Otan, переименованная в «Аманат», должна выполнить все свои предвыборные обещания. Об этом на XXII, внеочередном, съезде партии заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Zakon.kz.
Партия не должна увлекаться популизмом и обещать невыполнимое, а затем бить по голове премьер-министра и членов его кабинета, требуя нужные цифры. Так рождается скепсис и недоверие людей к партии со всеми крайне негативными последствиями. Все это вместе называется очковтирательством, которое прямым образом сказывается на социальном самочувствии людей и внутриполитической стабильности. Президент РК Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, такое положение дел, тем более в условиях геополитической турбулентности, для страны абсолютно неприемлемо.

Ранее было принято решение переименовать партию Nur Otan в партию «Аманат».

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Тамила Языкова
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