Время плей-офф настало – «Металлург» против «Барыса»

«Металлург» стал лучшим по итогам регулярного чемпионата с 74% набранных очков и третий год подряд стартует в решающей части сезона серией против «Барыса», передает пресс-служба khl.ru.

Последний раз успех праздновали россияне (4:2), а перед этим победил «Барыс» (4:1).

Фото: hcbarys.kz

«Барыс» финишировал восьмым на Востоке, набрав 51,1% очков. В ходе подготовки к матчам на вылет казахстанцы провели три контрольных встречи: дважды с московским «Динамо» (3:6, 4:3 Б) и одну — со «Спартаком» (7:2).

Хорошая подготовка была, мы провели два сбора с перерывом небольшим, последний сбор перед поездкой был больше на физику и технику. Хорошие игры, хорошие, достойные соперники у нас. В первой игре прилично вели в атаке, хорошие голы забили и большинство работало. Скажу, что такие игры были нам нужны. Такие мощные соперники, как «Спартак» и «Динамо». Эти игры были поучительными для нас, и хорошо, что мы провели их. Это нам придаст сил перед матчами с «Металлургом». Юрий Михайлис, главный тренер ХК «Барыс»

По многим показателям явное превосходство на стороне «Металлурга», ставшего самым результативным коллективом «регулярки» с 164 шайбами, у «Барыса» — 127 голов. Сталевары пропустили 120, против 138 пропущенных шайб у казахстанцев. В неравных составах преимущество также у магнитогорцев: 22,4% реализации большинства против 18,7%.

Фото: hcbarys.kz

Мы готовимся на победу. Самое главное, все ребята понимают, что эти матчи будут принципиальными для нас и Магнитогорска. У них очень мощное нападение, да, мы отрабатывали игру в обороне и готовились к этой команде. Все понимают и уровень «Металлурга», и мастерство соперника. Юрий Михайлис, главный тренер ХК «Барыс»

В истории встреч обоих клубов 34 победы «Металлургов» против 22 «Барыса», сталевары забили 161 шайбу, а казахстанский коллектив отметился 142 раза.

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