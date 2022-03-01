13:42 01.03.2022
Пользователи пожаловались на проблемы в работе Instagram
Фото: unsplash
Согласно данным Downdetector, на проблемы с работой приложения Instagram пожаловались 83% пользователей, не могут войти в профиль – 10%, еще 7% пользователей пожаловались на работу веб-сайта.
Отмечается, что с проблемами в работе Instagram столкнулись жители России, Германии, Франции, США и ряда других стран.
Downdetector – платформа, которая в режиме реального времени предоставляет пользователям информацию о состоянии различных веб-сайтов и служб.
Ранее произошел сбой в работе Facebook.