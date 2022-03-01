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13:42 01.03.2022

Пользователи пожаловались на проблемы в работе Instagram

Instagram, работа, сбой Фото: unsplash
На проблемы в работе Instagram пожаловались пользователи, передает Zakon.kz.

Согласно данным Downdetector, на проблемы с работой приложения Instagram пожаловались 83% пользователей, не могут войти в профиль – 10%, еще 7% пользователей пожаловались на работу веб-сайта.

Отмечается, что с проблемами в работе Instagram столкнулись жители России, Германии, Франции, США и ряда других стран.

Downdetector – платформа, которая в режиме реального времени предоставляет пользователям информацию о состоянии различных веб-сайтов и служб.

Ранее произошел сбой в работе Facebook.

Динара Халдарова
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