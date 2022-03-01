Пекин-2022: истории казахстанских паралимпийцев и график их выступления

Мы уже рассказывали, что сборная Казахстана прибыла в Китай для участия в зимних Паралимпийских играх 26 февраля. Пять спортсменов от Казахстана выступят в соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону.

В казахстанских паралимпийских лыжных гонках и биатлоне ощущается хорошая конкуренция, попасть в состав команды не так то просто. Отбор на Паралимпиаду проводится на основании результатов международных соревнований и рейтинга. На главные старты четырехлетия попадают лучшие из лучших.

Параатлеты Казахстана уже проводят тренировки на лыжных трассах Чжанцзякоу, где и пройдут соревнования паралимпийцев.

32-летний житель Петропавловска Александр Герлиц выступает в классе LW6 (спортсмены, имеющие значительные проблемы с одной рукой, соревнуются стоя). Он отучился на экономиста, спортом занимался с детства, участвовал в школьных и районных соревнованиях, будучи студентом, увлекался волейболом. Все изменилось после страшного ДТП в 2011 году – полученные травмы оставили Александра с инвалидностью третьей группы на всю жизнь. Но травма не сломила его дух – Герлиц в 2014 году пришел в паралимпийский спорт, начал заниматься лыжными гонками у тренеров Ивана и Марии Дробязко. Спустя четыре года Александр четыре раза попал в Топ-10 на соревнованиях лучших паралимпийцев мира – зимних Паралимпийских играх 2018 года.

Знаменосец сборной Казахстана 24-летний Ербол Хамитов выступает в классе LW12 (сидя).

В прошлом он занимался грэпплингом и джиу-джитсу, но в 2017 году лишился ноги, попав в перестрелку. Трагический инцидент не сломил парня, и он после выписки из больницы решил вернуться в спорт. В 2019 году он стал вице-чемпионом Азии по грэпплингу AIGA (раздел Adult) и чемпионом Азии по грэпплингу UWW (раздел NoGi-Intermediated), но мечта выступить на главных стартах четырехлетия его не покидала. В лыжных гонках Ербол выступает относительно недавно, зимняя Паралимпиада-2022 – первые в его карьере соревнования такого уровня (грэпплинг и джиу-джитсу не входят в олимпийскую программу), и сам атлет поставил себе цель – победить на своей дебютной Паралимпиаде.

Для Дениса Петренко из Щучинска (класс LW11, сидя) и Сергея Усольцева из Петропавловска (класс LW12, сидя) предстоящие Игры станут второй зимней Паралимпиадой в их карьерах.

Денис в юности занимался лыжным спортом и решил вернуться в него после того, как приобрел инвалидность. Сергей, в свою очередь, является участником не только зимних, но и летних Паралимпийских игр. Усольцев участвовал в соревнованиях по легкой атлетике в категории T54 на Паралимпийских играх 2004 года в Афинах, а также в биатлоне и лыжных гонках на Паралимпийских зимних играх 2018 года в Пхенчхане.

Сергей в 1995 году попал в аварию, в результате которой ему ампутировали левую ногу, но это не стало препятствием для него, а наоборот, стало мотивацией для того, чтобы показать, насколько безграничны возможности человека.

Дебютант Паралимпиады – Юрий Березин (класс LW12, сидя) из Костаная. Он пришел в паралимпийские лыжные гонки в 2018 году.

Церемония открытия зимней Паралимпиады пройдет в Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» 4 марта, а уже 5 марта пройдут первые соревнования с участием казахстанцев.

Полное расписание выступления казахстанцев на зимней Паралимпиаде-2022 выглядит так (указано время столицы Казахстана):

5 марта, биатлон

08:00 Финал / сидя / 6 км – Сергей Усольцев

10:15 Финал / стоя / 6 км – Александр Герлиц

6 марта, лыжные гонки

08:00 Финал / сидя / 18 км – Ербол Хамитов, Денис Петренко, Юрий Березин

8 марта, биатлон

08:00 Финал / сидя / 10 км – Сергей Усольцев (10:00).

10:00 Финал / стоя / 10 км – Александр Герлиц

9 марта, лыжные гонки

08:00 Квалификация / сидя / спринт – Сергей Усольцев, Ербол Хамитов, Денис Петренко;

Квалификация / стоя / спринт – Александр Герлиц

10:00 Полуфинал/ Финал / спринт / сидя / стоя – Сергей Усольцев, Ербол Хамитов, Денис Петренко, Юрий Березин, Александр Герлиц

11 марта, биатлон

08:00 Финал / сидя / 12,5 км – Сергей Усольцев (10:00)

10:30 Финал / стоя / 12,5 км – Александр Герлиц

12 марта, лыжные гонки

10:00 Финал / стоя / 10 км – Александр Герлиц

12:00 Финал / сидя / 7,5 км – Сергей Усольцев, Ербол Хамитов, Денис Петренко, Юрий Березин

13 марта, лыжные гонки

10:00 Финал / эстафета 4 по 2,5 км – Александр Герлиц, Сергей Усольцев, Ербол Хамитов, Денис Петренко, Юрий Березин (12:00)

20:00 Церемония закрытия

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