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15:27 01.03.2022

Сильные осадки, метель и гололед – погода в Казахстане на 2 марта

рк, погода, прогноз, казгидромет Фото: Zakon.kz
Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на 2 марта – по республике ожидаются сильные осадки, метель и гололед, передает Zakon.kz.
Под влиянием фронтальных разделов на севере, востоке Казахстана пройдет снег, в центре, на юге и юго-востоке – осадки (дождь и снег), в горных района южного Казахстана – сильные осадки. Местами по республике ожидается туман, на востоке – низовая метель, на востоке, юго-востоке – усиление ветра, на западе, юго-востоке, в центре страны – гололед.РГП «Казгидромет»

В Восточно-Казахстанской области синоптики прогнозируют низовую метель, ночью на юге, юго-западе – усиление ветра до 15-20 м/с, туман.

На севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются гололед, усиление ветра, ночью и утром – туман.

На севере Западно-Казахстанской области, на западе, севере, в центре Атырауской области – туман, гололед.

На юго-востоке Карагандинской области – гололед, на юге, в центре области – туман.

На большей части Акмолинской области, на юге, северо-востоке Алматинской области, ночью и утром в горных районах Туркестанской области, в центре, на юге Кызылординской области, на севере Мангистауской области, на северо-западе Актюбинской области, на юге, севере Костанайской области, на юго-западе Северо-Казахстанской области – туман.

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Динара Халдарова
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