Тепло или холодно – какой будет погода в марте

В середине первой декады марта теплая весенняя погода ненадолго порадует жителей большинства регионов Казахстана.

Средняя месячная температура воздуха в марте на большей части страны ожидается выше климатической нормы на 1-2°С, около нормы – в Западно-Казахстанской области и на крайнем северо-западе Атырауской области. РГП «Казгидромет»

По информации ведомства, количество осадков в марте предполагается около нормы на большей части территории республики, а вот в северо-западной части Казахстана – больше нормы.

В начале первой декады марта, под влиянием западного антициклона и усилением воздействия Сибирского антициклона, прогнозируется кратковременное понижение температуры воздуха на большей части республики. РГП «Казгидромет»

Температура воздуха ночью опустится:

на западе, северо-западе до -5...-15°С;

на севере, в центре и востоке до -15...-25°С;

в южных регионах страны до -3...-11°С.

Основной фон дневных температур воздуха составит:

на северо-западе страны -3...+2°С;

в северной половине Казахстана -3...-8°С;

в южной половине +8...+15°С;

на крайнем юге до +20°С.

В середине декады циклоны из районов Средиземного моря и Новой Земли будут определять погоду на большей части территории Казахстана.

Ожидаются осадки, в северных регионах в виде дождя и снега, временами низовая метель, в южных регионах преимущественно дождь, на западе, в горных и предгорных районах пройдут сильные осадки. Усиление ветра ожидается с порывами до 15-25 м/с, на юго-западе прогнозируются пыльные бури. Не исключены туманы и гололедные явления. РГП «Казгидромет»

После волны холода ожидается кратковременное повышение температуры воздуха:

в северных, центральных и восточных регионах страны ночью до 0,-8°С, днем до 0,+5°С;

в южной половине ночью до +2+10°С, днем до +13+20°С;

на западе ожидается небольшое понижение температуры воздуха днем до 0...-8°С.

В конце декады, с перемещением западного антициклона, ожидается прекращение осадков и вновь понижение температуры воздуха: в северной половине страны ночью до -10...-17°С, днем до -5...-10°С, в южной половине ночью до 0...-8°С, днем до +3...+8°С.

Во второй и третьей декадах месяца неустойчивый характер погоды с осадками (дождь, снег), усилением ветра ожидается преимущественно в северных, центральных и восточных регионах страны, что будет связано с частым прохождением атмосферных фронтальных разделов. Туман, гололед прогнозируются часто на большей части Казахстана. РГП «Казгидромет»

Ожидается колебание температуры воздуха:

в западных регионах ночью от -7...-15°С до -2...+3°С, днем от +3...+8°С до +16...+21°С;

в северных, центральных и восточных регионах республики ночью от -12...-23°С до 0...+5°С, днем от -1...-6°С до +11...+16°С;

на юге, юго-востоке ночью от -3...-8°С до +5...+10°С, днем от -4...+1°С до +18...+23°С.