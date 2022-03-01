Большегрузам временно ограничат движение в Казахстане

В пресс-службе МИИР РК отметили, что данные ограничения распространяются на грузовой и крупногабаритный автотранспорт с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн.

Как сообщили в ведомстве, ограничение движения с 1 марта по 1 апреля введено на дорогах Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской (Жезказганский регион), Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областей.