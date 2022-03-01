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Законодательство РК
16:44 01.03.2022

Большегрузам временно ограничат движение в Казахстане

дороги, ямы Фото: pixabay
В Казахстане будет ограничено движение для большегрузов в ряде областей. Эта мера введена для сохранения дорожного полотна в весенний паводковый период, передает Zakon.kz.

В пресс-службе МИИР РК отметили, что данные ограничения распространяются на грузовой и крупногабаритный автотранспорт с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн.

Как сообщили в ведомстве, ограничение движения с 1 марта по 1 апреля введено на дорогах Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской (Жезказганский регион), Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областей.

Также, с 23 марта по 1 мая – в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской (Карагандинский регион), Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Пресс-служба МИИР РК
Оксана Житникова
МИИР РК Казахстан
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