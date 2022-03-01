16:44 01.03.2022
Большегрузам временно ограничат движение в Казахстане
Фото: pixabay
В Казахстане будет ограничено движение для большегрузов в ряде областей. Эта мера введена для сохранения дорожного полотна в весенний паводковый период, передает Zakon.kz.
В пресс-службе МИИР РК отметили, что данные ограничения распространяются на грузовой и крупногабаритный автотранспорт с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн.
Как сообщили в ведомстве, ограничение движения с 1 марта по 1 апреля введено на дорогах Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской (Жезказганский регион), Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областей.
Также, с 23 марта по 1 мая – в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской (Карагандинский регион), Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Пресс-служба МИИР РК