16:56 01.03.2022
МИД: 361 казахстанец пересек украинско-польскую границу
Фото: Пресс-служба МИД РК
Министерство иностранных дел РК продолжает работу над организацией возвращения казахстанских граждан на Родину из Украины. Согласно информации, 361 казахстанец пересек украинско-польскую границу, передает Zakon.kz.
По состоянию на 1 марта украинско-польскую границу пересек 361 гражданин Казахстана. На границе ожидают своей очереди еще 40 наших соотечественников. Посольством РК в Польше обеспечено круглосуточное дежурство дипломатов на границе с польской стороны для обеспечения перехода границы нашими гражданами.Пресс-служба МИД РК
Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что второй эвакуационный борт авиакомпании Air Astana вылетел по маршруту Катовице – Атырау в 15:30 по времени Нур-Султана.
После технической посадки в Атырау данный борт вылетит в Нур-Султан. На борту находятся 120 взрослых и четверо детей.Пресс-служба МИД РК
Как напомнили в ведомстве, также запланированы дополнительные эвакуационные рейсы по мере сбора граждан РК в Катовице.
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