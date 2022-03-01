МИД: 361 казахстанец пересек украинско-польскую границу

По состоянию на 1 марта украинско-польскую границу пересек 361 гражданин Казахстана. На границе ожидают своей очереди еще 40 наших соотечественников. Посольством РК в Польше обеспечено круглосуточное дежурство дипломатов на границе с польской стороны для обеспечения перехода границы нашими гражданами. Пресс-служба МИД РК

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что второй эвакуационный борт авиакомпании Air Astana вылетел по маршруту Катовице – Атырау в 15:30 по времени Нур-Султана.

После технической посадки в Атырау данный борт вылетит в Нур-Султан. На борту находятся 120 взрослых и четверо детей. Пресс-служба МИД РК

Как напомнили в ведомстве, также запланированы дополнительные эвакуационные рейсы по мере сбора граждан РК в Катовице.