Сколько казахстанцев прилетят вторым спецрейсом из Катовице

Air Astana продолжает вывозить граждан Казахстана из Украины. Второй репатриационный рейс со 120 пассажирами на борту Airbus A320 (148 посадочных мест) вылетел 1 марта из Катовице в 15:44 (по времени Нур-Султана) и прибудет в столицу Казахстана в 21:35, – отмечено в сообщении авиакомпании.

Также отмечено, что следующие рейсы будут выполнены по мере формирования списка казахстанцев, желающих улететь на родину.

Все казахстанцы вывозятся на родину безвозмездно по договоренности с правительством Казахстана.

Первый спецрейс с казахстанцами прилетел в Алматы 28 февраля.

По словам посла Казахстана в Украине Дархана Калетаева, 657 казахстанцев заполнили заявки об эвакуации.