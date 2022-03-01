16:14 01.03.2022
Сколько казахстанцев прилетят вторым спецрейсом из Катовице
Фото: Zakon.kz
Второй репатриационный рейс вылетел из Катовице и прибудет в Нур-Султан. На борту находится 120 человек, сообщает Zakon.kz.
Air Astana продолжает вывозить граждан Казахстана из Украины. Второй репатриационный рейс со 120 пассажирами на борту Airbus A320 (148 посадочных мест) вылетел 1 марта из Катовице в 15:44 (по времени Нур-Султана) и прибудет в столицу Казахстана в 21:35, – отмечено в сообщении авиакомпании.
Также отмечено, что следующие рейсы будут выполнены по мере формирования списка казахстанцев, желающих улететь на родину.
Все казахстанцы вывозятся на родину безвозмездно по договоренности с правительством Казахстана.
Первый спецрейс с казахстанцами прилетел в Алматы 28 февраля.
По словам посла Казахстана в Украине Дархана Калетаева, 657 казахстанцев заполнили заявки об эвакуации.