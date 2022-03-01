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18:24 01.03.2022

Эксклюзивная аналитика – секрет успешного трейдинга с брокером Esperio

брокер Фото: Esperio
Клиенты онлайн-брокера Esperio хотят получать как можно больше прибыли от торговой активности. В планировании сделок существенным фактором является аналитика рынков.

Чтобы обеспечить своих клиентов максимально качественной аналитикой, Esperio заключил партнерское соглашение со всемирно известной компанией Trading Central (ТС).

Шесть преимуществ клиента Esperio, использующего аналитику ТС

  1. Имеет четкое понимание о наиболее перспективных финансовых инструментах в каждый конкретный момент времени.

  2. В условиях макроэкономической нестабильности и волатильности котировок может использовать алгоритм действий, снижающих риски.

  3. Обладает полной информацией об изменениях на рынке, чтобы действовать упреждающе, оперативно реагировать на текущие события.

  4. Экономит время: вся аналитика собрана в личном кабинете.

  5. Обучается использовать данные технического анализа для планирования сделок.

  6. Располагает объективными данными о ситуации на финансовом рынке, которые могут быть доступны другим трейдерам и инвесторам только через брокера.

Как получить доступ к эксклюзивной аналитике в три шага

Ориентированность брокера на запросы клиента заметна во всем.

Для доступа к эксклюзивной аналитике Esperio от партнера Trading Central нужно сделать три простых шага:

  • пройти онлайн-регистрацию в личном кабинете;

  • пополнить торговый счет на любую сумму от 1 тыс. долларов;

  • выполнить вход в раздел «Аналитика» личного кабинета и начать пользоваться эксклюзивными продуктами Trading Central.

Прибыльная торговля на финансовом рынке начинается с качественной аналитики. Именно эту услугу получают клиенты Esperio благодаря мощной поддержке Trading Central.

аналитики брокер

Фото: Esperio

Почему Esperio предлагает своим клиентам аналитику Trading Central

Trading Central – лидер финансового консалтинга с офисами в Париже, Лондоне, Нью-Йорке и Гонконге. С 1999 года Trading Central разрабатывает инвестиционные стратегии для всех категорий активов. Компетентность и ценность исследований компании признаны лидирующими финансовыми учреждениями планеты.

Более 100 ведущих финансовых институтов в 30 различных странах мира ориентируется в своей деятельности на результаты исследований Trading Central.

Как подчеркивает брокер, «подготовка аналитических исследований для трейдеров и инвесторов охватывает более чем 200 рыночных направлений в десятках стран».

Таким образом, клиенты Esperio, использующие аналитические продукты Trading Central, получают видимую пользу от партнерских отношений двух международных компаний.

аналитика

Фото: Esperio

Вкратце об аналитических продуктах Esperio

Начать знакомство с аналитическими возможностями Esperio и Trading Central можно на сайте брокера. Им посвящен специальный раздел «Эксклюзивная аналитика», где кратко и доступно рассказывается о каждом из аналитических продуктов.

  • Торговые идеи. Это тщательно отобранные машинным интеллектом и экспертами компании лучшие торговые идеи. Сначала алгоритмы делают выборку, затем специалисты дают вам самое лучшее из того, что сейчас предлагает рынок: наглядно, с альтернативами.

  • Пульс рынка. Вместо хаоса новостей система все разложит по полочкам, а чтобы было удобнее охватить все одним взглядом, сформирует таблицу, расставит маркеры индикаторов и настроений инвесторов.

  • События и инструменты. Моделируйте будущее и исследуйте прошлое, делая высокоточные прогнозы о направлении движения активов в режиме онлайн. Идеальное решение для тонкой настройки торговой стратегии.

  • Анализ акций. Вы становитесь знатоком фондового рынка, избегая утомительного чтения финансовых отчетов, поиска корпоративных новостей. Фундаментальные данные проверены техническими, в итоге вы можете оценить перспективы на три квартала вперед.

  • Торговые индикаторы. Точки входа и выхода для лучших сделок, «запасные аэродромы», – все наглядно, точно, по алгоритмам, с использованием самых трастовых свечных комбинаций.

  • Избранные идеи. Система изменяется в соответствии с вашими запросами, чтобы не предлагать вам лишнего.

Партнерский материал

Анастасия Московчук
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