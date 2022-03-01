Эксклюзивная аналитика – секрет успешного трейдинга с брокером Esperio

Чтобы обеспечить своих клиентов максимально качественной аналитикой, Esperio заключил партнерское соглашение со всемирно известной компанией Trading Central (ТС).

Шесть преимуществ клиента Esperio, использующего аналитику ТС

Имеет четкое понимание о наиболее перспективных финансовых инструментах в каждый конкретный момент времени. В условиях макроэкономической нестабильности и волатильности котировок может использовать алгоритм действий, снижающих риски. Обладает полной информацией об изменениях на рынке, чтобы действовать упреждающе, оперативно реагировать на текущие события. Экономит время: вся аналитика собрана в личном кабинете. Обучается использовать данные технического анализа для планирования сделок. Располагает объективными данными о ситуации на финансовом рынке, которые могут быть доступны другим трейдерам и инвесторам только через брокера.

Как получить доступ к эксклюзивной аналитике в три шага

Ориентированность брокера на запросы клиента заметна во всем.

Для доступа к эксклюзивной аналитике Esperio от партнера Trading Central нужно сделать три простых шага:

пройти онлайн-регистрацию в личном кабинете;

пополнить торговый счет на любую сумму от 1 тыс. долларов;

выполнить вход в раздел «Аналитика» личного кабинета и начать пользоваться эксклюзивными продуктами Trading Central.

Прибыльная торговля на финансовом рынке начинается с качественной аналитики. Именно эту услугу получают клиенты Esperio благодаря мощной поддержке Trading Central.

Фото: Esperio

Почему Esperio предлагает своим клиентам аналитику Trading Central

Trading Central – лидер финансового консалтинга с офисами в Париже, Лондоне, Нью-Йорке и Гонконге. С 1999 года Trading Central разрабатывает инвестиционные стратегии для всех категорий активов. Компетентность и ценность исследований компании признаны лидирующими финансовыми учреждениями планеты.

Более 100 ведущих финансовых институтов в 30 различных странах мира ориентируется в своей деятельности на результаты исследований Trading Central.

Как подчеркивает брокер, «подготовка аналитических исследований для трейдеров и инвесторов охватывает более чем 200 рыночных направлений в десятках стран».

Таким образом, клиенты Esperio, использующие аналитические продукты Trading Central, получают видимую пользу от партнерских отношений двух международных компаний.

Фото: Esperio

Вкратце об аналитических продуктах Esperio

Начать знакомство с аналитическими возможностями Esperio и Trading Central можно на сайте брокера. Им посвящен специальный раздел «Эксклюзивная аналитика», где кратко и доступно рассказывается о каждом из аналитических продуктов.

Торговые идеи. Это тщательно отобранные машинным интеллектом и экспертами компании лучшие торговые идеи. Сначала алгоритмы делают выборку, затем специалисты дают вам самое лучшее из того, что сейчас предлагает рынок: наглядно, с альтернативами.

Пульс рынка. Вместо хаоса новостей система все разложит по полочкам, а чтобы было удобнее охватить все одним взглядом, сформирует таблицу, расставит маркеры индикаторов и настроений инвесторов.

События и инструменты. Моделируйте будущее и исследуйте прошлое, делая высокоточные прогнозы о направлении движения активов в режиме онлайн. Идеальное решение для тонкой настройки торговой стратегии.

Анализ акций. Вы становитесь знатоком фондового рынка, избегая утомительного чтения финансовых отчетов, поиска корпоративных новостей. Фундаментальные данные проверены техническими, в итоге вы можете оценить перспективы на три квартала вперед.

Торговые индикаторы. Точки входа и выхода для лучших сделок, «запасные аэродромы», – все наглядно, точно, по алгоритмам, с использованием самых трастовых свечных комбинаций.

Избранные идеи. Система изменяется в соответствии с вашими запросами, чтобы не предлагать вам лишнего.

Партнерский материал