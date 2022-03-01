Эксклюзивная аналитика – секрет успешного трейдинга с брокером Esperio
Чтобы обеспечить своих клиентов максимально качественной аналитикой, Esperio заключил партнерское соглашение со всемирно известной компанией Trading Central (ТС).
Шесть преимуществ клиента Esperio, использующего аналитику ТС
Имеет четкое понимание о наиболее перспективных финансовых инструментах в каждый конкретный момент времени.
В условиях макроэкономической нестабильности и волатильности котировок может использовать алгоритм действий, снижающих риски.
Обладает полной информацией об изменениях на рынке, чтобы действовать упреждающе, оперативно реагировать на текущие события.
Экономит время: вся аналитика собрана в личном кабинете.
Обучается использовать данные технического анализа для планирования сделок.
Располагает объективными данными о ситуации на финансовом рынке, которые могут быть доступны другим трейдерам и инвесторам только через брокера.
Как получить доступ к эксклюзивной аналитике в три шага
Ориентированность брокера на запросы клиента заметна во всем.
Для доступа к эксклюзивной аналитике Esperio от партнера Trading Central нужно сделать три простых шага:
пройти онлайн-регистрацию в личном кабинете;
пополнить торговый счет на любую сумму от 1 тыс. долларов;
выполнить вход в раздел «Аналитика» личного кабинета и начать пользоваться эксклюзивными продуктами Trading Central.
Прибыльная торговля на финансовом рынке начинается с качественной аналитики. Именно эту услугу получают клиенты Esperio благодаря мощной поддержке Trading Central.
Фото: Esperio
Почему Esperio предлагает своим клиентам аналитику Trading Central
Trading Central – лидер финансового консалтинга с офисами в Париже, Лондоне, Нью-Йорке и Гонконге. С 1999 года Trading Central разрабатывает инвестиционные стратегии для всех категорий активов. Компетентность и ценность исследований компании признаны лидирующими финансовыми учреждениями планеты.
Более 100 ведущих финансовых институтов в 30 различных странах мира ориентируется в своей деятельности на результаты исследований Trading Central.
Как подчеркивает брокер, «подготовка аналитических исследований для трейдеров и инвесторов охватывает более чем 200 рыночных направлений в десятках стран».
Таким образом, клиенты Esperio, использующие аналитические продукты Trading Central, получают видимую пользу от партнерских отношений двух международных компаний.
Фото: Esperio
Вкратце об аналитических продуктах Esperio
Начать знакомство с аналитическими возможностями Esperio и Trading Central можно на сайте брокера. Им посвящен специальный раздел «Эксклюзивная аналитика», где кратко и доступно рассказывается о каждом из аналитических продуктов.
Торговые идеи. Это тщательно отобранные машинным интеллектом и экспертами компании лучшие торговые идеи. Сначала алгоритмы делают выборку, затем специалисты дают вам самое лучшее из того, что сейчас предлагает рынок: наглядно, с альтернативами.
Пульс рынка. Вместо хаоса новостей система все разложит по полочкам, а чтобы было удобнее охватить все одним взглядом, сформирует таблицу, расставит маркеры индикаторов и настроений инвесторов.
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Анализ акций. Вы становитесь знатоком фондового рынка, избегая утомительного чтения финансовых отчетов, поиска корпоративных новостей. Фундаментальные данные проверены техническими, в итоге вы можете оценить перспективы на три квартала вперед.
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Избранные идеи. Система изменяется в соответствии с вашими запросами, чтобы не предлагать вам лишнего.
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