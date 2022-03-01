Как Казахстан может поучаствовать в установлении мира в Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, говоря о конфликте между Россией и Украиной, призвал оба государства к нахождению общего языка за столом переговоров, достижению договоренностей и согласия.

Политолог и депутат Ерлан Саиров отметил, что народы России и Украины являются для казахстанцев братскими, поэтому складывающаяся ситуация не может не беспокоить жителей Казахстана.

Наши народы связаны глубоко исторически и культурно, поэтому казахстанцы с сожалением и большой горечью наблюдают за ситуацией в Украине. Казахстан и казахстанцы всегда были и остаются сторонниками мира, мы убеждены, что война не является формой решения любых, в том числе политических конфликтов в XXI веке. Земля слишком хрупкая, чтобы все конфликты решались силой. Ерлан Саиров

По его словам, Казахстан может стать хорошей нейтральной площадкой для переговоров конфликтующих сторон и их примирения.

Касым-Жомарт Токаев предложил площадку Казахстана для того, чтобы провести переговоры и призвал все стороны конфликта к разуму, отметил необходимость нахождения оптимального компромисса. Казахстанцы убеждены, что войну нужно остановить любыми путями и все вопросы, касающиеся интересов государств, должны решаться мирным, разумным путем диалога и переговоров. Ерлан Саиров

Научный сотрудник Отдела социально-политических исследований КИСИ при президенте РК Айдана Акесина напомнила, что Казахстан является страной, приверженной миролюбивым ценностям, а также транслирует эти ценности в своей внешней политике.

На протяжении уже нескольких лет с 2017 года наша страна выступает в качестве площадки для переговоров по Сирийскому кризису, получившая название «Астанинский процесс». Благодаря переговорам стороны смогли найти точки соприкосновения по вопросам деэскалации противостояния, по вопросам возращения беженцев, обмена пленными и многим другим серьёзным аспектам урегулирования конфликта. Если «Астанинский процесс» является дополнением женевской площадке переговоров, то в переговорах между Украиной и Россией наша страна могла бы стать как основным местом переговоров, так и вспомогательным. Айдана Акесина

На сегодняшний день начало диалога было положено на приграничной зоне в Беларуси. Научный сотрудник Отдела социально-политических исследований КИСИ убеждена, что переговоры в первые дни крайне важны для того, чтобы сократить продолжительность острой фазы конфликта.

В целом, участие сторонних посредников дает возможность снизить стратегические издержки переговоров для обеих сторон, даже если боевые действия продолжаются. Результативным итогом переговоров в подобных случаях должны стать смены переговорных позиций. К примеру, переход от закрытой позиции с некоторыми ограниченными переговорными целями, к открытой позиции, стремящейся положить конец военному конфликту. Возвращение долгосрочного и устойчивого мира в регионе является ключевой задачей и Казахстан может способствовать установлению мира дипломатическим путем. Айдана Акесина

Тем временем, продолжается эвакуация граждан Казахстана из Украины.

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По данным МИД РК, на 1 марта украинско-польскую границу пересек 361 гражданин Казахстана. На границе ожидают своей очереди еще 40 наших соотечественников.