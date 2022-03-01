12:14 01.03.2022
Токаев: Мы призываем Россию и Украину к нахождению общего языка за столом переговоров
Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев на XXII, внеочередном, съезде партии Nur Otan, высказался о ситуации вокруг Украины, передает корреспондент Zakon.kz.
Наша позиция должна исходить из критической необходимости обеспечения безопасности суверенитета, территориальной целостности нашего государства. Как страна, принявшаяся у себя Саммит ОБСЕ в 2010 году, мы настаиваем на принципе неделимости евразийской безопасности. Принцип неделимости и общности безопасности предполагает взаимное понимание на основе взаимного доверия.Президент РК Касым-Жомарт Токаев
Глава государства с сожалением отметил, что этого не произошло. Минские соглашения, по его мнению, остались на бумаге, а это привело к военным действиям на территории Украины.
Геополитическая ситуация беспрецедентным образом обострилась, и сейчас впору говорить о необратимости этой тенденции, к большому сожалению. Поэтому мы призываем оба государства к нахождению общего языка за столом переговоров, к достижению договоренностей и согласия. Другого пути нет. Худой мир лучше доброй ссоры. Без мира не будет развития. Казахстан со своей стороны готов оказать всяческое содействие, включая посреднические услуги. Если они, конечно, понадобятся.Касым-Жомарт Токаев
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