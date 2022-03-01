Токаев: Мы призываем Россию и Украину к нахождению общего языка за столом переговоров

Наша позиция должна исходить из критической необходимости обеспечения безопасности суверенитета, территориальной целостности нашего государства. Как страна, принявшаяся у себя Саммит ОБСЕ в 2010 году, мы настаиваем на принципе неделимости евразийской безопасности. Принцип неделимости и общности безопасности предполагает взаимное понимание на основе взаимного доверия. Президент РК Касым-Жомарт Токаев

Глава государства с сожалением отметил, что этого не произошло. Минские соглашения, по его мнению, остались на бумаге, а это привело к военным действиям на территории Украины.

Геополитическая ситуация беспрецедентным образом обострилась, и сейчас впору говорить о необратимости этой тенденции, к большому сожалению. Поэтому мы призываем оба государства к нахождению общего языка за столом переговоров, к достижению договоренностей и согласия. Другого пути нет. Худой мир лучше доброй ссоры. Без мира не будет развития. Казахстан со своей стороны готов оказать всяческое содействие, включая посреднические услуги. Если они, конечно, понадобятся. Касым-Жомарт Токаев

Ранее премьер-министр РК Алихан Смаилов озвучил план по контролю над инфляцией в Казахстане.

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