Квартиры в новостройках могут подорожать в Казахстане

Главным фактором, который окажет влияние на цены строящейся недвижимости в ближайшее время, будет рост цен на строительные материалы, который обусловлен нестабильным курсом. Соответственно, реагируя на изменения этих цен, застройщики вынуждены будут корректировать цены как на строящихся объектах, так и на планируемых. Заместитель президента Ассоциации застройщиков Казахстана Виктория Тен

Кроме того, по ее словам, «после повышения цен на материалы не заставит себя ждать и вопрос увеличения оплаты труда рабочих, который и без того стоял весьма остро».

Помимо этого, повышение кредитных ставок также в конечном итоге скажется на себестоимости строительства. Виктория Тен

По данным заместителя президента АЗК, «на сегодняшний день случаев приостановки проектов, уже заявленных в продажу, не наблюдается».

Однако стало известно, что рядом застройщиков отложены старты продаж проектов, планируемых к реализации, ввиду ожидаемого в ближайшее время низкого спроса. Помимо этого, самим застройщикам достаточно сложно на сегодня производить расчеты себестоимости проектов, и, соответственно, устанавливать цены на планируемые к реализации проекты. Виктория Тен