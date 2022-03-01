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18:00 01.03.2022

Квартиры в новостройках могут подорожать в Казахстане

рк, квартиры, продажа, остановка, застройщики Фото: Zakon.kz
Рядом застройщиков отложены старты продаж проектов, планируемых к реализации, ввиду ожидаемого в ближайшее время низкого спроса. Об этом сообщила заместитель президента Ассоциации застройщиков Казахстана Виктория Тен, передает Zakon.kz.
Главным фактором, который окажет влияние на цены строящейся недвижимости в ближайшее время, будет рост цен на строительные материалы, который обусловлен нестабильным курсом. Соответственно, реагируя на изменения этих цен, застройщики вынуждены будут корректировать цены как на строящихся объектах, так и на планируемых.Заместитель президента Ассоциации застройщиков Казахстана Виктория Тен

Кроме того, по ее словам, «после повышения цен на материалы не заставит себя ждать и вопрос увеличения оплаты труда рабочих, который и без того стоял весьма остро».

Помимо этого, повышение кредитных ставок также в конечном итоге скажется на себестоимости строительства.Виктория Тен

По данным заместителя президента АЗК, «на сегодняшний день случаев приостановки проектов, уже заявленных в продажу, не наблюдается».

Однако стало известно, что рядом застройщиков отложены старты продаж проектов, планируемых к реализации, ввиду ожидаемого в ближайшее время низкого спроса. Помимо этого, самим застройщикам достаточно сложно на сегодня производить расчеты себестоимости проектов, и, соответственно, устанавливать цены на планируемые к реализации проекты.Виктория Тен

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