Мышь в коржике – Минздрав организовал внеплановую проверку

Ранее в Facebook появилась публикация, рассказывающая об этой находке в республиканском детском реабилитационном центре. Публикацию разместила журналист Кенжегул Тергембай. Следом поступили жалобы о необходимости осуществления проверок по инциденту.

По факту обнаружения инородного материала в коржике (предположительно «мыши») в Национальном детском реабилитационном центре Нур-Султана, о котором журналист Кенжегул Тергембай рассказала на своей странице в Facebook, в департамент поступили официальные жалобы о необходимости проведения проверки. Пресс-служба ДСЭК Нур-Султана

Отмечается, что Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля столицы установлен поставщик кондитерской продукции (коржика). Материалы по обоснованию проверки направлены в Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК, на основании которого получен приказ министра здравоохранения РК о необходимости проведения внеплановой проверки.

Помимо этого, на основании поручения КСЭК РК Управлением СЭК Есильского района планируется проведение внеплановой проверки по вопросам качества питания в КФ UMC НЦДР. Организацией питания для пациентов КФ UMC НЦДР на основании договора занимается ТОО, которое является субъектом малого предпринимательства. В связи с чем департаментом направлено письмо-обоснование в комитет для получения приказа МЗ РК, позволяющего проведение внеплановой проверки ТОО в период действия моратория. Пресс-служба ДСЭК Нур-Султана

В ведомстве подчеркнули, что несмотря на возможную угрозу для жизни и здоровья населения, Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султана не может оперативно провести проверки субъектов малого- и микропредпринимательства в связи с действующим мораторием на проведение проверок, введенным указом президента Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года №229.