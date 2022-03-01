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19:23 01.03.2022

Зеленский: Все крупные города Украины заблокированы

Европарламент, города заблокированы Фото: Instagram/zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что все крупные города страны заблокированы российской армией, сообщает Zakon.kz.

Свое заявление украинский лидер сделал во время видеообращения к Европейскому парламенту, передает РИА Новости.

Ранее Зеленский подписал заявление на вступление страны в Евросоюз. В сообщении подписание заявления о вступлении Украины в ЕС названо «историческим моментом». Владимир Зеленский призвал депутатов дать стране гарантии, что она наверняка окажется в Евросоюзе.

Мы боремся за право стать полноправными членами Европы. (...) Докажите, что вы вместе с нами, что вы нас не отпускаете. Президент Украины Владимир Зеленский

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