Зеленский: Все крупные города Украины заблокированы

Свое заявление украинский лидер сделал во время видеообращения к Европейскому парламенту, передает РИА Новости.

Ранее Зеленский подписал заявление на вступление страны в Евросоюз. В сообщении подписание заявления о вступлении Украины в ЕС названо «историческим моментом». Владимир Зеленский призвал депутатов дать стране гарантии, что она наверняка окажется в Евросоюзе.

Мы боремся за право стать полноправными членами Европы. (...) Докажите, что вы вместе с нами, что вы нас не отпускаете. Президент Украины Владимир Зеленский