Потеря обоняния при COVID-19 вернулась со «стелс-омикроном»

Как рассказал радио Sputnik врач-невролог, нейрофизиолог Александр Будик, при заражении «стелс-омикроном» пациенты часто жалуются на симптомы, которые отсутствовали в период доминирования «дельта-штамма».

Врач отметил, что на фоне распространения подвида ВА.2 «омикрон-штамма» коронавируса, известного также как «стелс-омикрон», от пациентов с COVID-19 стали вновь поступать жалобы на потерю обоняния. Этот симптом считался одним из характерных признаков заражения коронавирусом в период доминирования «уханьского штамма», однако с ним редко сталкивались люди, инфицированные «Дельтой».

Действительно, «стелс-омикрон» вновь дает такую симптоматику. Сейчас врачи имеют не так много полной информации, как протекает заболевание этим штаммом, но мы получаем данные из разных стран о том, что нарушается обоняние. Идут активные исследования, требуется большее количество наблюдений, чтобы делать какие-то прогнозы. Александр Будик

Специалист объяснил, с чем чаще всего связана потеря обоняния при коронавирусной инфекции.

Внутри полости носа, в самой верхней части, есть специальная обонятельная зона, где сконцентрированы клетки, которые воспринимают запахи. Каждая группа клеток специализируется на определенном запахе. Когда мы вдыхаем тот или иной аромат, в нем есть много разных составляющих, и каждая из этих групп воспринимает составляющую этого запаха. Информация от этих клеток приходит в головной мозг, и уже там, как мозаика, синтезируется восприятие этого запаха. В норме эти клетки через какое-то время гибнут и созревают новые. При коронавирусной инфекции у человека возникает ответная иммунная реакция, которая может затормаживать созревание этих клеток. Получается, что человек воспринимает запах, а тех клеток, которые должны были воспринять детали этого запаха, нет. И люди либо не чувствуют эти запахи, либо чувствуют извращенным образом. Невролог Александр Будик

Врач также отметил, что главным способом снизить риски, связанные с перенесением коронавирусной инфекции, остается вакцинация. По словам невролога, прививка, подобно бронежилету, защищает от тяжелого течения заболевания.