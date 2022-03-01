«Барыс» на выезде обыграл «Металлург»

Первый период завершился безголевой ничьей. Счет на табло был открыт с началом второго тайма. На третьей минуте выход «один на один» использовал форвард «Барыса» Томаш Юрчо, только что прибывший с зимних Олимпийских игр в Пекине, где завоевал бронзовую медаль в составе сборной Словакии.

Вторую шайбу казахстанский клуб забил на старте третьего промежутка игры, преимущество гостей увеличил Якоб Лилья. В середине третьего периода хозяева льда сумели сократить отставание благодаря шайбе Линуса Виделля.

Казахстанцы не долго расстраивались, все тот же Томаш Юрчо оформил дубль, снова увеличив разрыв с разницей в две шайбы – 3:1. Но и россияне не остались в долгу, Николай Голдобин быстро ответил – 3:2. Однако на большее у сталеваров не хватило времени.

Таким образом, казахстанская команда одержала первую победу в серии до четырех успешных игр. Вторая встреча между «Металлургом» и «Барысом» состоится 3 марта, также в Магнитогорске.

Напомним, что в первом матче противостояния между «Металлургом» и «Барысом» успеха добились гости – 3:1.

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