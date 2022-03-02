Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным

В интервью американскому каналу CNN, украинский президент сказал, что мир уже осознает необходимость этого.

Пока с ними еще готовы сесть за стол переговоров, и я тоже. Президент Украины Владимир Зеленский

Также украинский лидер прокомментировал встречу делегаций Москвы и Киева. По его словам, он не ощущает конкретики по итогам первого раунда. Вероятность очередной встречи он оценивает в один процент.

Чтобы сделать шаг вперед, нужно сделать шаг навстречу. А там, где есть большие проблемы и есть риски терять людей ежедневно — надо делать шаги назад. Это и есть диалог. Президент Украины Владимир Зеленский

Ранее Зеленский назвал условием переговоров с Россией прекращение огня на украинской территории.