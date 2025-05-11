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Мир

Зеленский заявил, что готов лично встретиться с Путиным на переговорах в Турции

Владимир Зеленский, Владимир Путин, переговоры, Турция , фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2025 23:00 Фото: Telegram/Zelenskiy/Official
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности принять участие в переговорах в Турции и будет там ждать главу России Владимира Путина, сообщает Zakon.kz.

Об этом он 11 мая сообщил в своем Telegram-канале.

Глава украинского государства подчеркнул, что рассчитывает на полное и продолжительное прекращение огня, начиная с завтрашнего дня, чтобы создать условия для дипломатического урегулирования.

"Мы ждем с завтрашнего дня прекращение огня – полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично", – написал Зеленский.

Днем 11 мая глава Украины Владимир Зеленский ответил на предложение Путина о переговорах. Он назвал эту новость хорошей и поделился ожиданиями от предстоящих событий. Позже Эрдоган заявил о готовности организовать переговоры России и Украины. Также Дональд Трамп призвал Киев согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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