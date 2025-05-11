Зеленский заявил, что готов лично встретиться с Путиным на переговорах в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности принять участие в переговорах в Турции и будет там ждать главу России Владимира Путина, сообщает Zakon.kz.

Об этом он 11 мая сообщил в своем Telegram-канале.

Глава украинского государства подчеркнул, что рассчитывает на полное и продолжительное прекращение огня, начиная с завтрашнего дня, чтобы создать условия для дипломатического урегулирования.

"Мы ждем с завтрашнего дня прекращение огня – полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично", – написал Зеленский.

Днем 11 мая глава Украины Владимир Зеленский ответил на предложение Путина о переговорах. Он назвал эту новость хорошей и поделился ожиданиями от предстоящих событий. Позже Эрдоган заявил о готовности организовать переговоры России и Украины. Также Дональд Трамп призвал Киев согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции.

