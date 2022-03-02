Всемирный банк выделит более миллиарда долларов для помощи Афганистану

Деньги будут направлены отдельным структурам ООН и международным неправительственным организациям. Они не будут подконтрольны властям Афганистана, говорится в заявлении банка.

Будет выделено более 1 млрд долларов из средств Фонда реконструкции Афганистана в качестве исполняемых получателем грантов отдельным структурам ООН и международным неправительственным организациям. Всемирный банк

11 февраля президент США Джо Байден заблокировал активы Афганистана в банках США.