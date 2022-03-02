07:26 02.03.2022
Всемирный банк выделит более миллиарда долларов для помощи Афганистану
Фото: pixabay
Совет директоров Всемирного банка принял решение передать ряду учреждений и организаций по оказанию гуманитарной помощи более 1 млрд долларов из замороженных средств для Афганистана, сообщает Zakon.kz.
Деньги будут направлены отдельным структурам ООН и международным неправительственным организациям. Они не будут подконтрольны властям Афганистана, говорится в заявлении банка.
Будет выделено более 1 млрд долларов из средств Фонда реконструкции Афганистана в качестве исполняемых получателем грантов отдельным структурам ООН и международным неправительственным организациям.Всемирный банк
11 февраля президент США Джо Байден заблокировал активы Афганистана в банках США.