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07:26 02.03.2022

Всемирный банк выделит более миллиарда долларов для помощи Афганистану

Афганистан помощь Фото: pixabay
Совет директоров Всемирного банка принял решение передать ряду учреждений и организаций по оказанию гуманитарной помощи более 1 млрд долларов из замороженных средств для Афганистана, сообщает Zakon.kz.

Деньги будут направлены отдельным структурам ООН и международным неправительственным организациям. Они не будут подконтрольны властям Афганистана, говорится в заявлении банка.

Будет выделено более 1 млрд долларов из средств Фонда реконструкции Афганистана в качестве исполняемых получателем грантов отдельным структурам ООН и международным неправительственным организациям.Всемирный банк

11 февраля президент США Джо Байден заблокировал активы Афганистана в банках США.

Данияр Кунафин
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