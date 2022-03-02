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07:49 02.03.2022

Цена Brent превысила 108 долларов впервые с августа 2014 года

brent Фото: pixabay
Ранее аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил результаты опроса участников финансового рынка. Эксперты ожидают дальнейший рост цен на нефть, ускорение инфляции и замедление экономики, сообщает Zakon.kz.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2022 года на Лондонской бирже ICE выросла до 108,53 доллара за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 07:47 по времени Нур-Султана.

В последний раз стоимость Brent превышала 108 долларов за баррель в августе 2014 года.

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