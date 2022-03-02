Цена Brent превысила 108 долларов впервые с августа 2014 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2022 года на Лондонской бирже ICE выросла до 108,53 доллара за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 07:47 по времени Нур-Султана.

В последний раз стоимость Brent превышала 108 долларов за баррель в августе 2014 года.