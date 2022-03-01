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Законодательство РК
11:07 01.03.2022

Глава МНЭ рассказал о трех сценариях развития экономической ситуации в Казахстане

Экономика, сценарии, инфляция Фото: Zakon.kz
Прогноз экономической ситуации в Казахстане озвучил в кулуарах правительства министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент Zakon.kz.
Это стандартная практика, когда готовят антикризисный план, даже в рамках бюджетного процесса готовят новый макропрогноз, прогноз социально-экономического развития на пять лет. В целом, готовятся обычно три сценария: базовый, пессимистичный и оптимистичный. В них закладываются разные параметры, так как у нас одним из базовых параметров бюджета является цена на нефть, то мы мы ее пересматриваем. Но в целом цена на нефть сейчас складывается довольно высокой, она местами в отдельные периоды превышает 100 долларов (за баррель. – Прим. ред.).Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров

Глава Миннацэкономики добавил, что это закрытый план, который дорабатывается, однако какие-то отдельные детали будут раскрыты позже.

В качестве примера министр привел цены на нефть.

Если рассматривать цену на нефть на уровне 70 (долларов за баррель. – Прим. ред.), то даже при этой цене у нас будет дополнительное поступление в Национальный фонд и частично в госбюджет.Алибек Куантыров

По словам министра, при негативном сценарии рост инфляции может составить 1-2% при нынешнем коридоре в 5-7%.

Может быть и больше. Говорить пока рано, потому что ситуация может либо резко ухудшиться, либо резко улучшиться. Это зависит от итогов переговоров, которые сейчас проходят, и чем дольше сложная ситуация будет складываться вокруг Украины и России, тем сильнее будет эффект на экономику. Чем быстрее это завершится, тем меньше пострадают все страны и регионы.Алибек Куантыров

Ранее премьер-министр РК Алихан Смаилов озвучил план по контролю над инфляцией в Казахстане.

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