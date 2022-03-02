Байден объявил о закрытии воздушного пространства США для авиакомпаний РФ

Президент США Джо Байден заявил, что со 2 марта воздушное пространство Соединенных Штатов закрывается для авиакомпаний России. Об этом Байден заявил в ежегодном обращении к Конгрессу, которое транслируется на странице президента в Twitter.

Кроме этого, глава Белого дома высказался о президенте России Владимире Путине.

Шесть дней назад Владимир Путин потряс мир. Но он просчитался... Атака Путина. Он думал, что страны Запада не ответят. Он думал, что сможет разделить Европу, но он ошибся... Путин изолирован от мира больше, чем когда-либо был. Джо Байден

В своей речи Джо Байден подчеркнул, что войска США не будут участвовать в конфликте с российскими войсками в Украине.

О закрытии воздушного пространства США для РФ ранее сообщило издание Wall Street Journal.

Ранее страны Запада запретили любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.