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09:28 02.03.2022

Подростка и ребенка сбили на пешеходном переходе в Экибастузе

ДТП в Экибастузе Фото: Zakon.kz
Рано утром 1 марта на пешеходном переходе сбили подростка и пятилетнего ребенка. Дети с различными травмами госпитализированы, передает Zakоn.kz.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 07:45 на пересечении улиц М. Жусупа – Торайгырова.

33-летний водитель Hyundai Accent, не обеспечив безопасность дорожного движения, совершил наезд на пешеходов, 2007 и 2017 годов рождения, которые переходили проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе. Пресс-служба Департамента полиции Павлодарской области

В полиции отметили, что автомашина водворена на специализированную штрафстоянку.

Проводится проверка.

Оксана Житникова
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