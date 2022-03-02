09:28 02.03.2022
Подростка и ребенка сбили на пешеходном переходе в Экибастузе
Фото: Zakon.kz
Рано утром 1 марта на пешеходном переходе сбили подростка и пятилетнего ребенка. Дети с различными травмами госпитализированы, передает Zakоn.kz.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в 07:45 на пересечении улиц М. Жусупа – Торайгырова.
33-летний водитель Hyundai Accent, не обеспечив безопасность дорожного движения, совершил наезд на пешеходов, 2007 и 2017 годов рождения, которые переходили проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе. Пресс-служба Департамента полиции Павлодарской области
В полиции отметили, что автомашина водворена на специализированную штрафстоянку.
Проводится проверка.