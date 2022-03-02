Подростка и ребенка сбили на пешеходном переходе в Экибастузе

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 07:45 на пересечении улиц М. Жусупа – Торайгырова.

33-летний водитель Hyundai Accent, не обеспечив безопасность дорожного движения, совершил наезд на пешеходов, 2007 и 2017 годов рождения, которые переходили проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе. Пресс-служба Департамента полиции Павлодарской области

В полиции отметили, что автомашина водворена на специализированную штрафстоянку.

Проводится проверка.