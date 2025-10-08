Скорая сбила подростка на пешеходном переходе в Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Вечером 7 октября 2025 года в Ауэзовском районе Алматы карета "скорой помощи" сбила 16-летнего юношу на пешеходном переходе. Подростка госпитализировали, сообщает Zakon.kz.
Видео инцидента опубликовано в социальных сетях.
На запрос корреспондента в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы уточнили, что водитель спецтранспорта следовал по улице Жандосова в восточном направлении по полосе, предназначенной для встречного движения.
"На пересечении с улицей Берегового он допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в южном направлении по обозначенному пешеходному переходу".Пресс-служба ДП Алматы
В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) юношу 2009 года рождения госпитализировали.
Теперь сотрудникам полиции Ауэзовского района предстоит выяснить все обстоятельства.
Другое ДТП 7 октября произошло в Шымкенте. По ул. Жибек жолы водитель пассажирского автобуса совершил наезд на пешехода: женщина переходила проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.
