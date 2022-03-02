Названа дата боя Геннадия Головкина и японца Риоты Мураты

Как передает ESPN, отложенный из-за ограничений COVID-19 в Японии бой GGG и Мураты теперь состоится 9 апреля.

Отметим, что поединок пройдет на следующий день после его дня рождения – 8 апреля казахстанскому боксеру исполняется 40 лет.

Ранее сообщалось, что в случае победы над японцем Головкина ждет третья встреча с Альваресом, которая намечена на 17 сентября.

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Данная трилогия пройдет только при одном условии: Головкин и Альварес должны выиграть свои предстоящие бои и обойтись без травм.

Последний раз Геннадий Головкин выходил на ринг два года назад, когда победил поляка Камиля Шеремета. А Риота Мурата защитил титул чемпиона мира по версии WBA в декабре 2019 года, нокаутировав канадца Стивена Батлера.

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