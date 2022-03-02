10:03 02.03.2022
237 тысяч долларов криптовалюты обналичила майнинговая ферма в Нур-Султане
Фото: Zakon.kz
В Казахстане продолжают выявлять теневые субъекты цифрового майнинга. На этот раз в одной из промышленных баз на территории столицы выявлена очередная майнинговая ферма, сообщает Zakon.kz.
Обнаружено 56 единиц оборудования для майнинга. В денежном выражении было произведено обналичивание добытой криптовалюты в размере 237 000 долларов. Пресс-служба АФМ РК
По данным ведомства, проводятся следственные мероприятия.
1 марта стало известно о ферме в Туркестанской области.
Обнаружено оборудование в количестве 2899 единиц. Его ориентировочная стоимость – свыше 1 млрд тенге.Пресс-служба АФМ РК