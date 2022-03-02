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Законодательство РК
10:03 02.03.2022

237 тысяч долларов криптовалюты обналичила майнинговая ферма в Нур-Султане

майнинговая ферма Фото: Zakon.kz
В Казахстане продолжают выявлять теневые субъекты цифрового майнинга. На этот раз в одной из промышленных баз на территории столицы выявлена очередная майнинговая ферма, сообщает Zakon.kz.
Обнаружено 56 единиц оборудования для майнинга. В денежном выражении было произведено обналичивание добытой криптовалюты в размере 237 000 долларов. Пресс-служба АФМ РК

По данным ведомства, проводятся следственные мероприятия.

1 марта стало известно о ферме в Туркестанской области.

Обнаружено оборудование в количестве 2899 единиц. Его ориентировочная стоимость – свыше 1 млрд тенге.Пресс-служба АФМ РК
Анастасия Московчук
АФМ РК Нур-Султан
Тенге продолжает укрепляться
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