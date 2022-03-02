Астролог назвала опасные периоды для знаков зодиака весной

По информации 5-tv.ru, весна готовит немало изменений в жизни всех знаков зодиака.

Овен

Неблагоприятные периоды — вторая декада марта, она связана с возможными проблемами со здоровьем из-за снижения уровня энергетики, а также период с 9 по 12 мая. В это время стоит волноваться о материальном: сильно возрастут финансовые риски.

Телец

Тельцам стоит быть внимательнее в третьей декаде марта: могут возникнуть проблемы с энергетическими ресурсами и деловой активностью. Велик риск принятия неверных решений, особенно в первой декаде мая.

Близнецы

Близнецам в конце апреля и первой декаде мая не помешает осторожность в бизнесе: тщательно проверяйте информацию на входе.

Рак

Ракам стоит быть сдержаннее и контролировать свои эмоции: первая декада мая может озадачить вас проблемами в партнерских взаимоотношениях.

Лев

В первой половине мая возможны проблемы с творчеством, а также реализацией планов. Вероятны препятствия в деятельности, связанной с искусством или образованием. Могут возникнуть сложности в воспитании детей.

Дева

От Дев третья декада мая потребует решительности в решении вопросов карьеры и бизнеса.

Весы

С 5 по 15 мая Весам рекомендуется уделить больше внимания собственному здоровью. Ссоры с близкими и родными чреваты последствиями.

Скорпион

Скорпионам необходимо пережить период лунного коридора, который придется на период с 30 апреля по 6 мая 2022 года. В это время лучше не совершать необдуманных поступков как в финансовой сфере, так и в личной жизни.

Стрелец

Стрельцам во второй половине марта надлежит взять под контроль свое эмоциональное состояние: необузданные эмоции могут навредить при построении планов на будущее.

Козерог

В периоды с 15 по 25 марта и с 5 по 15 мая Козерогам стоит быть осторожнее во время принятия финансовых решений. Астролог советует обходить конфликтные ситуации и не совершать поступков, если нет уверенности в их успехе.

Водолей

Водолеям с 15 по 24 мая необходимо быть внимательнее при реализации своих проектов, а также стараться критично относиться к поступающей информации.

Рыбы

Рыбам с 20 по 25 марта и в первую декаду мая не помешает активировать свою интуицию, она и спасет от неправильных финансовых решений.