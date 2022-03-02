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Законодательство РК
12:12 02.03.2022

На 300 млн тенге обманула казахстанцев группа аферистов

мошенники Фото: Zakon.kz
Более 250 казахстанцев, финансовые потери которых составили около 300 млн тенге, стали жертвами группы мошенников. Подозреваемые взяты под стражу, сообщает Zakon.kz.

В ДП Шымкента рассказали, что в августе 2021 года к ним обратились местные жители, сообщив, что стали жертвами аферистов. Их заявления полицейские зарегистрировали в ЕРДР по ст. 190 ч.3 УК РК «Мошенничество», начался поиск злоумышленников.

На раскрытие преступления ориентировали специальную группу опытных сотрудников криминальной полиции и следователей мегаполиса. В течение нескольких месяцев оперативники проводили комплекс мероприятий по поиску причастных, в результате которого задержали пять подозреваемых лиц. Все они жители Туркестанской области. Пресс-служба ДП Шымкента

Установлено, что преступная группа действовала по наработанной схеме. Аферисты обещали доверчивым гражданам кредит через крупные торговые дома, обманом получали их персональные данные и личные подписи, а затем оформляли на них товарный кредит. В результате граждане вынуждены были оплачивать данные покупки.

Подозреваемые лица находятся под стражей. Проводится досудебное расследование.Пресс-служба ДП Шымкента
Оксана Житникова
Шымкент
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