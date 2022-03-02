На 300 млн тенге обманула казахстанцев группа аферистов

В ДП Шымкента рассказали, что в августе 2021 года к ним обратились местные жители, сообщив, что стали жертвами аферистов. Их заявления полицейские зарегистрировали в ЕРДР по ст. 190 ч.3 УК РК «Мошенничество», начался поиск злоумышленников.

На раскрытие преступления ориентировали специальную группу опытных сотрудников криминальной полиции и следователей мегаполиса. В течение нескольких месяцев оперативники проводили комплекс мероприятий по поиску причастных, в результате которого задержали пять подозреваемых лиц. Все они жители Туркестанской области. Пресс-служба ДП Шымкента

Установлено, что преступная группа действовала по наработанной схеме. Аферисты обещали доверчивым гражданам кредит через крупные торговые дома, обманом получали их персональные данные и личные подписи, а затем оформляли на них товарный кредит. В результате граждане вынуждены были оплачивать данные покупки.