В Жетысу задержали мошенников, которые обманули казахстанцев на 100 млн тенге

Деятельность группы мошенников пресекли полицейские при координации прокуратуры в области Жетысу. Преступникам удалось обмануть казахстанцев на 100 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, подозреваемые действовали по всей стране и обналичивали деньги, добытые у граждан обманным путем.

"По месту жительства подозреваемых изъято 35 сотовых телефонов, 135 сим-карт, два пневматических пистолета и три дорогостоящих автомобиля. Начато досудебное расследование, проводятся оперативно-следственные мероприятия и устанавливаются потерпевшие", – рассказали в прокуратуре.

Сейчас удалось установить уже 70 потерпевших, ущерб которых составляет свыше 100 миллионов тенге. При этом число пострадавших от мошеннических действий продолжает расти.

Ранее 90-летняя жительница Шымкента поверила звонившему "полицейскому" и отдала ему полмиллиона тенге, чтобы спасти свою родственницу. Злоумышленник заявил, что сноха пенсионерки совершила дорожно-транспортное происшествие (ДТП). И сразу же предложил вариант спасения.