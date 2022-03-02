Инструкция по выживанию в бывшем СССР – советы художника Маслова

Начав в 1980-х годах ХХ века с андеграундных выставок, ярких перформансов и публичных акций, Сергей Маслов стал одним из самых эпатажных художников Казахстана. Основной темой его творчества стали эзотерика и мистицизм, он изучал красоту человеческого тела. Его называли «звездным кочевником» и тайным поклонником американской певицы Уитни Хьюстон, которой он посвятил одну из своих работ.

Сергей Маслов в 1997 году подготовил сатирическую инсталляцию «Инструкция по выживанию в бывшем СССР». Акция прошла в одном из бизнес-центров Алматы. Публика, пришедшая на открытие выставки, увидела оперного певца, исполнявшего итальянские арии. В финале своего выступления артист бросил пачку бумаг в толпу людей. На листках были напечатаны сатирические заметки Маслова о необычных способах заработка. Замысел художника был в том, чтобы объединить людей абсолютно разных социальных статусов. Тех, кто стремительно богател и катастрофически беднел в тяжелые 90-е годы.

Сергей Маслов, «Начало войны», Холст, масло, 81 х 120 см

«Если вы стесняетесь воровать, а выжить все же хочется, можно начать собирать пустые бутылки. Обычными магазинами они принимаются по три тенге за штуку, а пунктами завода-изготовителя – по пять тенге. Ваш урожай будет более обильным, если вы встанете пораньше и обойдете наиболее злачные места: подъезды домов, парки, скверы», – гласит один из советов.

Спустя четверть века на открывшейся в Алматы выставке работ Маслова «Ловец снов» этот перформанс был повторен. Известная казахстанская группа «Меццо» порадовала гостей исполнением оперных арий, после чего участники коллектива разбросали листовки с «Инструкциями по выживанию для граждан бывшего СССР». В «Инструкциях» Сергея Маслова содержится ряд советов о том, как выжить в условиях экономических трудностей и перестройки 1990-х годов, включая продажу офисной мебели и сдачу бутылок.

Сергей Маслов, _Рыба-носорог_, 1997, Холст, масло, 50 х 67 см.jpg

«Попив чай, аккуратно соберите заварку в чистую посудину, залейте холодной водой и прокипятите часа два-три, предварительно положив туда чистую тряпочку. Когда у вас не будет денег на заварку, вы сможете отрывать кусочек тряпочки и сосать», – советует Маслов.

В случае проблем с отоплением Маслов предлагает нагреть на плите металлическую банку с камнями, протертые брюки превращать в шорты и так далее. Есть среди советов Маслова и весьма абсурдные, в некотором роде даже издевательские, рекомендации.

Именно так – остро и колко, с долей безумства – реагировал художник на происходящую перестройку в странах бывшего СССР, на трансформацию сознания людей и на сложную экономическую ситуацию.