Работу стрит-арт художника Бэнкси украли с уличного столба в Британии
Как пишет британская газета Daily Mail, произведение представляло собой дорожный знак СТОП, на котором нарисованы три военных дрона. Свое авторство Бэнкси подтвердил в соцсетях.
По данным издания, работу художника украли спустя всего час после того, как он подтвердил свое авторство.
Отмечается, что знак повесили на обычный уличный столб. Среди толпы, практически на глазах у всех, человек неторопливо снял произведение со столба и убежал, не встретив практически никакого сопротивления.
Согласно опубликованной информации, работу украли двое неизвестных мужчин, которые приехали к месту расположения знака на мотоцикле.
Полиция Лондона ведет расследование.
Ранее сообщалось, что заключенный помог раскрыть кражу картины Ван Гога в Голландии.