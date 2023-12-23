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Работу стрит-арт художника Бэнкси украли с уличного столба в Британии

художник Фото: Instagram/banksy
На юге Лондона с уличного столба украли работу художника-граффитиста Бэнкси, являющегося одним из самых скрытных художников современности, сообщает Zakon.kz.

Как пишет британская газета Daily Mail, произведение представляло собой дорожный знак СТОП, на котором нарисованы три военных дрона. Свое авторство Бэнкси подтвердил в соцсетях.


По данным издания, работу художника украли спустя всего час после того, как он подтвердил свое авторство.

Отмечается, что знак повесили на обычный уличный столб. Среди толпы, практически на глазах у всех, человек неторопливо снял произведение со столба и убежал, не встретив практически никакого сопротивления.

Согласно опубликованной информации, работу украли двое неизвестных мужчин, которые приехали к месту расположения знака на мотоцикле.

Полиция Лондона ведет расследование.

Ранее сообщалось, что заключенный помог раскрыть кражу картины Ван Гога в Голландии.

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