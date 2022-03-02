Спикер Мажилиса рассказал о расследовании январских беспорядков в Казахстане

Идет расследование (январской трагедии. - Прим. ред.), будет дана оценка. И если будет доказано, что были применены пытки, то полицейские будут привлечены к жесткой ответственности. Но мы должны понимать, что сейчас все задержанные утверждают о своей невиновности, но без ветра трава не будет шевелиться. Власть сейчас говорит всю правду по январским событиям. Председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов

Он отметил, что имена погибших будут озвучены после окончания расследования.

Для того, чтобы назвать имена погибших, нужно дождаться окончания расследования. Есть тайна следствия, нужно понимать и об этом. Ерлан Кошанов

Также спикер Мажилиса высказался о приказе президента Касым-Жомарта Токаева «открывать огонь на поражение без предупреждения».

Поддержал, а почему нет? Тогда была очень непростая ситуация. Была угроза конституционному строю государства и нашим жителям. В этой ситуации разрешено открывать огонь. Мы видели, что было в Алматы, Таразе, Талдыкоргане. Думаю, не прими государство решительных мер, мы бы здесь не стояли и не задавали вопросы, жили бы в страхе. Ерлан Кошанов

Ранее в Генпрокуратуре РК сообщили, что 3502 уголовных дела расследуют после январских беспорядков.