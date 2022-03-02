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Законодательство РК
12:58 02.03.2022

Посла Великобритании пригласили в МИД Казахстана

выступление замминистра Фото: МИД РК
Первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Шахрат Нурышев в кулуарах Мажилиса прокомментировал заявление британского депутата Маргарет Ходж, сообщает Zakon.kz.

1 марта, во время обсуждения санкций против России в парламенте Великобритании, депутат Маргарет Ходж заявила, что необходимо применить санкции к Казахстану и Азербайджану из-за их «поддержки России».

Как отметил первый заместитель главы МИД РК Шахрат Нурышев, Казахстан не участвует в конфликте России и Украины.

Нам все еще непонятно заявление британского депутата. Мы пригласили посла Великобритании Кэти Лич в МИД. Она должна пояснить, с чем связано такое заявление.Шахрат Нурышев

Он добавил, что министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди также участвует в международных платформах.

Мы не можем запретить людям что-то говорить. Время покажет, – ответил Нурышев на вопрос о возможных санкциях в отношении Ходж.

Первый замминистра добавил, что в адрес казахстанского посольства у Украины претензий нет.

Потому что мы как с Украиной, так и с Россией поддерживаем хорошие, дружеские отношения. Нет ничего такого, чтобы Казахстан обвиняли в том, что мы заняли чью-либо позицию. Мы выступаем за скорое решение вопроса путем переговоров. Шахрат Нурышев

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