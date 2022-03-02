13:31 02.03.2022
Женщина погибла в результате наезда авто на трассе Алматы – Бишкек
Фото: Zakon.kz
Дорожно-транспортное происшествие произошло 1 марта в Жамбылском районе Алматинской области. Автомобиль на большой скорости сбил женщину, которая скончалась в больнице, передает Zakon.kz.
21-летний водитель автомашины Lexus GS-300 на 44 км трассы Алматы – Бишкек допустил наезд на молодую женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Потерпевшая с тяжелыми травмами была госпитализирована и позднее скончалась в больнице.Пресс-служба ДП Алматинской области
В ведомстве отметили, что назначены необходимые экспертизы, проводится досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 ч. 3 УК РК («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
Подозреваемый помещен под стражу. Автомашина изъята и водворена на спецстоянку.Пресс-служба ДП Алматинской области