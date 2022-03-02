Женщина погибла в результате наезда авто на трассе Алматы – Бишкек

21-летний водитель автомашины Lexus GS-300 на 44 км трассы Алматы – Бишкек допустил наезд на молодую женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Потерпевшая с тяжелыми травмами была госпитализирована и позднее скончалась в больнице. Пресс-служба ДП Алматинской области

В ведомстве отметили, что назначены необходимые экспертизы, проводится досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 ч. 3 УК РК («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека»).