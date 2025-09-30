#АЭС в Казахстане
Происшествия

Восемь человек погибли в страшном ДТП на трассе Алматы – Бишкек

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 15:17 Фото: unsplash
В Алматинской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором погибли восемь человек, сообщает Zakon.kz.

Страшные кадры последствий аварии появились 30 сентября в соцсетях. В описании указано, что ДТП произошло 29 сентября. На видео – фрагменты транспортных средств, которые искорежило до неузнаваемости, они разбросаны по трассе, рядом – тела погибших.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области сообщили, что ДТП произошло на 107-м километре автодороги Алматы – Бишкек.

"По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции начато досудебное расследование. По предварительным данным, автомашина Lexus выехала на полосу для встречного движения и столкнулась с автомашиной Toyota Alphard. В результате аварии от полученных травм на месте скончались восемь человек и двое госпитализированы в больницу. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия для установления обстоятельств происшествия", – сказано в комментарии.

Полиция обращается к водителям с просьбой строго соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дороге.

23 сентября 2025 года в Павлодарской области Toyota Lucida врезалась в грузовик Sitrak. После столкновения легковушка загорелась, ее водитель и четверо пассажиров погибли.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
